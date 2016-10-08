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    Отбор на ЧМ-2018. Кот-д’Ивуар обыграл Мали, ЮАР и Буркина-Фасо разошлись миром

    В матче первого тура группового этапа отбора на ЧМ-2018 в африканской зоне сборная Кот-д’Ивуара обыграла команду Мали со счетом 3:1. За победителей забивали Джонатан Коджия, Жервиньо и отметившийся автоголом Салиф Кулабли. Ворота ивуарийцев поразил Самбу Ятабаре.

    Ранее в этой группе сборные Габона и Марокко сыграли вничью.

    В другом квартете сборные Буркина-Фасо и ЮАР сыграли вничью, а их соперники по группе Кабо-Верде и Сенегал сыграют позже сегодня.

    ЧМ-2018. Отборочный раунд. Африка. Группа C. 1-й тур

    Кот-д’Ивуар – Мали – 3:1 (3:1)

    Голы: 0:1 – Ятабаре, 18; 1:1 – Коджия, 26; 2:1 – Кулибали, 31 (в свои ворота); 3:1 – Жервиньо, 48.

    ЧМ-2018. Отборочный раунд. Африка. Группа D. 1-й тур

    Буркина-Фасо – ЮАР – 1:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Фурман, 81; 1:1 – Диавара, 90+2.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Африка)

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2016 23:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 9 октября 2016, 00:47

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