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    Лопетеги: «В двух официальных матчах мы забили девять голов. Я доволен»

    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги в преддверии матча отбора на ЧМ-2018 против команды Албании оценил игру своих подопечных на старте квалификационного турнира.

    «Я доволен количеством голов и нашей эффективностью в создании моментов. В двух официальных матчах мы забили девять голов.

    Мы стараемся создавать опасные ситуации. 13 угловых в матче с Италией – это хороший показатель.

    Албания – отличный соперник. Они доказали это на Евро. Нам придется отдать все силы. В нашей группе конкуренция будет очень сильной. До чемпионата мира играть еще два года», – сказал Лопетеги.

    Напомним, в первых двух матчах отборочного турнира Испания обыграла Лихтенштейн (8:0) и сыграла вничью с Италией (1:1).

    Источник: Goal.com

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    08.10.2016 22:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 8 октября 2016, 23:18

      сыграла вничью с Италией (1:0). Понаберут по объявлению.

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