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    Писарев: «Нечасто увидишь, как Германия тянет время на своем поле»

    Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев высоко оценил самоотдачу своих подопечных в матче с командой Германии (3:4) в рамках отборочной кампании к чемпионату Европы-2017.

    «Мы встречались в гостях с мотивированным соперником, которому очень нужна была победа. Наша команда здорово начала игру, создала три момента. Немцы этого не ожидали, но потом сумели перестроиться. У Германии в составе собраны индивидуально сильные футболисты, особенно в линии атаки, и это сказалось на исходе поединка. Наших ребят трудно в чем-то упрекнуть, но все равно надо еще раз посмотреть игру, проанализировать все моменты. Четыре пропущенных гола – многовато. Тем не менее, игра получилась хорошей. Несмотря на итоговый результат, мы можем записать ее себе в актив. Конечно, проигрывать неприятно, пускай, даже Германии. Тем не менее, наши ребята получили отличный опыт. Не каждый день играешь с соперниками такого уровня в официальных матчах.

    Сегодня у нас не набралось полной заявки на матч – из-за травм мы не досчитались сразу шести футболистов в молодежной сборной. Это стало серьезной проблемой для нас. Зато оставшиеся ребята – молодцы. Несмотря на отсутствие как таковой турнирной мотивации, они нашли в себе силы, проявили характер. Понравилось, что наши футболисты до последнего старались отыграться, оказывали давление на ворота соперника. Нечасто увидишь, как Германия тянет время на своем поле», – заявил Писарев.

    Источник: РФС

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    08.10.2016 06:32
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 8 октября 2016, 09:58

      ...показали неплохой футбол...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2648

      swot1205 8 октября 2016, 07:27

      Молочики

      0
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