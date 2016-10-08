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    Соболь: «Арбитр несправедливо поставил пенальти в ворота сборной Украины»

    Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал итог матча отборочного этапа чемпионата мира против Турции (2:2). По словам футболиста, назначенный в ворота украинцев пенальти был несправедливым. Также игрок отметил, что его сборная заслуживала победы.

    «Мы больше заслуживали победу, чем турки. До 80-й минуты все было нормально, а под конец матча из-за усталости мы начали зарабатывать ненужные стандарты, создавая напряжение у наших ворот. Арбитр несправедливо поставил 11-метровый удар в наши ворота, там была обычная борьба. Может, Тарас Степаненко немного прихватил соперника, но и он в ответ сделал то же самое. Есть ситуации, когда футболисты фолят гораздо жeстче, а арбитры не ставят пенальти», – заявил Соболь в интервью Футбольной федерации Украины.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2016 00:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 октября 2016, 12:57

      Да однозначно! Иметь козла под хвост!!!

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 октября 2016, 01:04

      А может украм, тоже петицию какую-нибудь накорябать. Вы бы их научили как и что.

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 октября 2016, 00:38

      Ладно там ныть... сами забили тоже с липового пендаля... Поэтому всё справедливо.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > ivanthebest 8 октября 2016, 11:47

      ахаха) обиженные хохлы заминусили) правда глаза колит?)

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