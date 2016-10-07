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    Акоста: «По фамилиям мы никого не знаем в составе сборной России»

    Защитник национальной команды Коста-Рики Джонни Акоста заявил, что он и его соотечественники не знают ни одного футболиста сборной России по фамилии. Напомним, товарищеский матч между Россией и костариканцами состоится 9 октября на новом стадионе в Краснодаре.

    «Мы особо не знакомы со сборной России, только сейчас по видеонарезкам узнаем о российской команде. Мы слышали, что это сборная, которая демонстрирует хороший футбол. Но по фамилиям мы никого не знаем в составе сборной России», – заявил Акоста.

    Источник: Р-Спорт

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    07.10.2016 20:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 октября 2016, 18:22

      Даже Акинфеева? Блин, вот и устанавливай рекорды после этого.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 8 октября 2016, 04:19

      В основном после таких фраз, команды выхватывают на поле от нас)

      1
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > juvseriy 8 октября 2016, 18:22

      От вас? Кто и когда?

      -1
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