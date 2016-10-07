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    На строящемся стадионе «Зенита» вновь разбился рабочий

    На строящемся стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге погиб рабочий. Как сообщает «Росбалт», несчастный случай произошел утром. На стройку выехало руководство государственной инспекции труда города. Выясняются детали происшествия.

    По предварительной информации, мужчина сорвался с высоты 32 метра в шахту лифта. О случившемся сообщили охранники стройки. Имя и возраст погибшего на данный момент неизвестны.

    Стоит отметить, что это уже четвертая смерть во время строительства нового стадиона «Зенита».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2016 18:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 7 октября 2016, 20:53

      пора закрывать этот балаган на крови

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25034

      bset 7 октября 2016, 20:13

      Нам не нужен такой ЧМ!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 7 октября 2016, 18:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ага, а на наших дорогах гибнет каждый год десятки тысяч! Гиблые они надо уничтожить нахрен ВСЕ!!!

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47

      Betonshik > dyema 7 октября 2016, 21:55

      Ты ибанат

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Ker0s 7 октября 2016, 18:20

      Да там вместо раздевалок пора склепы делать

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 октября 2016, 18:14

      Предлагаю создать петицию на снос этого грёбаного сооружения...) Мало того что бабла уходит туча, так ещё и жизни людей губит... Реально проклятое место...

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema > ivanthebest 7 октября 2016, 18:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В чём проблема!, ты не предлагай ,а начинай, предлагать все могут)))

      -8
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      Рейтинг: +47

      Betonshik > dyema 7 октября 2016, 21:56

      Ибанат

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 7 октября 2016, 18:14

      Какой не удачный стадион со всех сторон.

      4
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