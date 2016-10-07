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    Зинченко: «Первый пропущенный гол – моя вина»

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко взял на себя вину за один из пропущенных мячей в матче отборочного этапа чемпионата мира-2018 против Турции (2:2).

    «Первый гол, который мы пропустили, считаю, это была моя вина. Нельзя в таких ситуациях просто выбрасываться на игрока. Цепь ошибок привела к голу, но началось все с меня. Второй тайм был валидольным, особенно концовка встречи. Было много борьбы и мы сильно прижались назад. Но все равно могли забить свой гол, использовать контратаку. Получилась тяжелая игра, но я считаю, что мы упустили три очка. Первый мяч стал ключевым? Нет. Мы не маленькие дети. При счете 2:1 можно и нужно было играть. Если бы забили третий мяч для своего успокоения – было бы намного проще. Моя замена – это был чисто тактический ход, решение тренерского штаба», – сказал Зинченко.

    Источник: Сегодня.ua

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    07.10.2016 01:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +992

      опус 2 7 октября 2016, 08:35

      Стажировка в России приносит свои плоды,действует по инструкциям Кремля !Ха-Ха!

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      Рейтинг: +36

      ArMBoY_FunBarca 7 октября 2016, 02:58

      Ничья 1000 x3.25
      Выигрыш: 3250 +2250
      Ставка прошла :)

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