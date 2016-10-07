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    Лопетеги: «Италия очень сильна. Не удивлен, что мы не смогли победить»

    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился ощущениями от прошедшего матча отборочного этапа чемпионата мира 2018 против Италии (1:1). По словам наставника, победить итальянцев было очень сложно.

    «Я не удивлен, что мы не выиграли, поскольку Италия очень сильна. Прежде всего, они настроены на возвращение в игру, обладают большой решимостью. Во второй половине они играли в более прямом стиле, к тому же их три центральных защитника создавали нам дополнительные проблемы. Теперь мы должны восстановиться и подготовиться к следующей игре. Ничья для нас не преимущество, впереди еще длинный путь», – заявил испанский специалист.

    Источник: Football Italia

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    07.10.2016 01:11
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