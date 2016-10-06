Балотелли сможет принять участие в матче с «Лионом»

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции отменил вторую желтую карточку, полученную нападающим «Ниццы» Марио Балотелли в матче 8-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (2:1).

Футболист в том матче забил победный мяч, но был удален в добавленное время за вторую желтую карточку. Арбитр встречи позже признал, что ошибочно показал желтую карточку нападающему. Таким образом, форвард сможет помочь «Ницце» в матче 9-го тура с «Лионом» 14 октября.