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    Миранчук: «Красивый футбол? Сборная России выходит не играть, а выигрывать»

    Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал о подготовке национальной команды к товарищескому матчу с Коста-Рикой.

    – Над чем сегодня работали, какие нагрузки, какие впечатления от сбора?

    – В большей степени работаем над тактикой, налаживаем взаимопонимание. Тренер говорит, что с каждой тренировкой виден прогресс.

    – Чувствуете сами, что взаимопонимание становится лучше?

    – Мы понимаем, что требует тренер с каждой тренировкой, чувствуем ребят.

    – Где лично вас видит Станислав Саламович?

    – Без изменений, также наигрываюсь под нападающим.

    – В сегодняшней двухсторонке наигрывали что-то конкретно под Коста-Рику?

    – Да. Есть игра – есть план, как вскрывать, как обороняться, так всегда было под каждого соперника.

    – Что-то конкретное сегодня Станислав Саламович выделял?

    – Мы с каждой тренировкой что-то наигрываем. Будет смотреть позже, сами игроки будут понимать, что требует тренер и как это все будет происходить.

    – Для вас что важнее: результата добиться или показать игру, приятную болельщикам?

    – Всегда хочется показывать приятную игру, но в первую очередь мы выходим не играть, а выигрывать.

    – Когда вас представили «Алексей Миранчук, игрок сборной России», вы улыбнулись. До сих пор приятно это слышать?

    – Да, очень (улыбается).

    Источник: Rusfootball.info

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    06.10.2016 15:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +76

      lebron777 6 октября 2016, 20:53

      Давай Лёха старайся , спокойней и уверенней , победы вам;)), порадуйте Краснодарцев и Армян местных

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1537

      zarsm 6 октября 2016, 18:07

      Тем не менее ни того ни другого нет)))

      1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 6 октября 2016, 17:48

      Пора уже просто начать играть , только после этого появляется положительный результат

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 6 октября 2016, 17:44

      Сборная России выходит не играть, а проигрывать.)

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 6 октября 2016, 17:36

      Да уж конечно не играть. "Чтоб музыкантом быть, тут надобно уменье"©

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 октября 2016, 17:35

      Ага, но в итоге ни игры, ни выигрышей. Недалёкий пацан, может и поумнеет.

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 6 октября 2016, 17:00

      Ага, сборная выходит ждать, когда проиграет соперник...

      -1
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      Рейтинг: -185

      Protosser 6 октября 2016, 15:27

      Ага?!
      А чего остальным "членам сборной" не рассказали???

      1
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