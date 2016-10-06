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    Жирков тренируется в общей группе сборной России

    Футболисты сборной России продолжают подготовку к товарищескому матчу против Коста-Рики. Игроки национальной команды в настоящий момент проводят тренировку на поле академии «Краснодара».

    Стоит отметить, что защитник «Зенита» Юрий Жирков, пропустивший последние тренировки команды, принимает участие в сегодняшнем занятии в общей группе.

    Напомним, что товарищеская игра между сборными России и Коста-Рики состоится 9 октября в Краснодаре, начало — в 16:00 мск.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.10.2016 12:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 6 октября 2016, 13:58

      Жирков профи,что у коняк был, что сейчас, разве что в англии не срослось,что впрочем у многих........

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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 6 октября 2016, 13:37

      пофиг на товарки сборной , Жирков нужен Зениту , просто здорово играет как и всегда впрочем

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