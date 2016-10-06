Жирков тренируется в общей группе сборной России

Футболисты сборной России продолжают подготовку к товарищескому матчу против Коста-Рики. Игроки национальной команды в настоящий момент проводят тренировку на поле академии «Краснодара».

Стоит отметить, что защитник «Зенита» Юрий Жирков, пропустивший последние тренировки команды, принимает участие в сегодняшнем занятии в общей группе.

Напомним, что товарищеская игра между сборными России и Коста-Рики состоится 9 октября в Краснодаре, начало — в 16:00 мск.