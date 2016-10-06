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    Жулиано: «Население Санкт-Петербурга прониклось духом предстоящего ЧМ»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился ожиданиями от предстоящего мирового первенства, которое пройдет в России.

    «До ЧМ еще много времени, мы стараемся пройти квалификацию и выйти на турнир. В Петербурге уже чувствуются изменения, идет подготовка, строят новый красивый стадион. Чувствуется, что и население немного прониклось духом предстоящего турнира.

    Если тренер вызвал в сборную, значит, верит в меня. Остается показать свой лучший футбол. В первую очередь нужно уважать соперника. Знаем, наша сборная выше Боливии классом. Мы прогрессируем в последних матчах, одержали две победы. Хочется, чтобы эта серия продолжилась. Соперник непростой, будет играть с большой мотивацией. Нам нужно быть хорошо подготовленными и не зазнаваться, а признать, что у Боливии тоже хватает хороших футболистов», — сказал он перед матчем сборной Бразилии с Боливией.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.10.2016 07:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +324

      hellkid 6 октября 2016, 09:39

      бред какой-то, живу давно в Питере - что-то не ощущаю. Населению по барабану пока что, рано еще

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 6 октября 2016, 09:25

      Да населению по фигу на этот чемпионат мира. А Жулиано новенький в нашей стране, а то бы знал, что стадион уже 10 лет как строят и вся страна его ненавидит уже!

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