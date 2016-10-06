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    Уткин: «Сборная Коста-Рики – это окаменевшая фекалия»

    Журналист Василий Уткин оценил силу сборной Коста-Рики, с которой предстоит сыграть национальной команде России. Товарищеский матче состоится 9 октября в Краснодаре.

    «Коста-Рика может показать футбол гораздо более интересный, чем сборная России. Я бы сказал, что Коста-Рика – абсолютная уникальная страна и очень интересный объект для изучения. Если говорить не с точки зрения каких-то инноваций, а как, допустим, изучают древних людей, черепа. Есть еще специальная археологическая дисциплина, изучает копролиты.

    Копролиты – это окаменевшие фекалии. Сборная Коста-Рики – это, в каком-то смысле, окаменевшая фекалия.

    Самое интересное, Коста-Рика находится на стыке британской и латинской культур. Она исторически британская колония, вместе с тем латинское влияние колоссально. Не случайно практически каждое имя футболистов Коста-Рики можно произносить на британский или испанский лад», – сказал Уткин.

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    06.10.2016 07:36
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 9 октября 2016, 18:28

      вот мы и проиграли фекалии

      0
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    • ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 7 октября 2016, 04:34

      Мдаааа уж... Это в голове у него то самое окаменевшее ...!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 7 октября 2016, 00:47

      Уткин зажрался

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 6 октября 2016, 23:17

      Вася жжет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 октября 2016, 18:13

      Какая, блин, британская колония? Он, что уху ел? Испанская колония, ага, после обретения независимости тако-всяко, позже проамериканская банановая республика: виски с содовой, ОК, М-16 и ничего британского.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 октября 2016, 14:19

      Вася как всегда какую-то херню несёт... Расходимся, скандала не будет)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      kiiriil19 6 октября 2016, 13:42

      опять на грудь Васёк принял бред несет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 6 октября 2016, 13:17

      Вася копролог

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 6 октября 2016, 11:18

      Окаменевшая фекалия,это наша команда ЧЕ

      7
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      ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ > T 72 6 октября 2016, 11:21

      это ты хорошо сказал)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > T 72 7 октября 2016, 02:47

      Это ты зря сказал, ага, не к месту.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 октября 2016, 11:08

      Ой зря Вася так про них...Разгневает ведь)

      -1
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