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    Косиельни: «Венгер рискнул и взял меня из маленького клуба в большой»

    Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни рассказал о роли главного тренера Арсена Венгера в своей карьере.

    «Он был тем человеком, который дал мне шанс перейти в большой клуб. Он рискнул, купив меня в маленьком клубе, и дал возможность вырасти как игроку и как человеку. Я постараюсь доказать, что он был прав, доверившись мне.

    Я хочу отплатить ему, но я не единственный подобный пример, их было много. Он проделал большую работу за годы, проведенные в Англии», – сказал Косиельни.

    Добавим, что до перехода в «Арсенал» футболист выступал за «Лорьян».

    Источник: Goal.com

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    05.10.2016 21:20
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