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    Джорджевич: «Когда Дзюба с мячом, подобраться к нему просто нереально»

    Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич отметил, что хотел бы научиться у нападающего команды Артема Дзюбы умению действовать корпусом.

    «Всегда смотришь и стараешься перенять у своих партнеров все лучшее. Например, Дзюба. Когда он с мячом, подобраться к нему просто нереально, Артем прекрасно закрывает мяч корпусом. Но он большой, два метра роста, ему в этом плане чуть проще.

    Кроме того, я бы хотел улучшить свои действия в обороне, поэтому всегда с интересом наблюдаю за игрой наших защитников, пытаюсь разобраться. Ну и конечно, я смотрю футбол по телевизору и всегда обращаю внимание на те вещи, которые были бы полезны мне. Только наблюдая за лучшими, ты сам становишься лучше», – заявил Джорджевич.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.10.2016 15:02
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 6 октября 2016, 04:36

      Учись Лука！ Ученье - свет, а неученье - тьма.

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 6 октября 2016, 04:14

      Джорджевич: «Когда Дзюба с мячом, это выглядит просто нереально комично»

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 октября 2016, 00:35

      да ну нафиг постоянно мяч теряет , он ведь медленный ппц , хотя в Зените вроде прибавил даже чуток

      1
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      Рейтинг: +8122

      nik55 5 октября 2016, 16:33

      огромное дерево

      0
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      Рейтинг: +3470

      FRZZ 5 октября 2016, 15:48

      Жираф большой... ему видней...

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      Рейтинг: +2509

      panmon 5 октября 2016, 15:04

      Только тренируясь ты становишься лучше. Смотреть можно что угодно...

      1
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      Рейтинг: +79

      Giletka > panmon 5 октября 2016, 19:58

      Смотреть тоже важно. Наблюдение - один из главных способов обучения. Мозг так устроен.

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