Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мората рад вернуться в Италию

    Нападающий сборной Испании и «Реала» Альваро Мората рад вернуться в Италию, где он ранее выступал за туринский «Ювентус», а теперь будет играть в составе Испании в матче отборочного турнира чемпионата мира против сборной Италии.

    «Я очень хочу вернуться в Италию, где у меня осталось много друзей. Надеюсь, что болельщики хорошо меня встретят.

    Для сборной Испании очень важны матчи против Италии и Албании. Мы сделаем большой шаг к нашей цели по выходу из группы, если одержим две победы», – заявил Мората.

    Матч второго тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 Италия – Испания состоится в четверг, 6 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2016 09:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 5 октября 2016, 12:02

      Ну прямо очень интересная новость...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11