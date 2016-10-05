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    Бускетс: «Испания делает ставку на свою игру»

    Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс оценил перспективы своей команды в матче против сборной Италии в рамках квалификационного раунда чемпионата мира-2018.

    «В предстоящем матче мы ожидаем, что итальянцы будут играть так же, как на прошедшем чемпионате Европы. На поле они делают безукоризненно четыре-пять приемов игры. И нам следует подготовиться к этому. Но мы будем делать ставку на свою игру. Стремимся сами диктовать ход игры, контролировать мяч, создавать голевые моменты», – заявил Бускетс.

    Матч Италия – Испания состоится в четверг, 6 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    05.10.2016 08:01
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