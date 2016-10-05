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    Минпромторг хочет отменить запрет на продажу алкоголя возле стадионов

    Министерство промышленности и торговли РФ подготовило доклад, в котором говорится о необоснованности запрета на продажу алкоголя возле спортивных сооружений. Об этом сообщает Russia Today.

    «В общемировой практике продажа пива на стадионах является цивилизованной нормой. Практически во всех европейских странах пиво – неотъемлемая часть футбола.

    Указанный запрет привел к закрытию спортивных кафе и спортивных баров, ранее размещавшихся в помещениях спортивных сооружений.

    Возможность купить пиво на стадионе привлекает дополнительную аудиторию, за счет чего увеличивается продажа билетов, спортивной атрибутики, появляются спонсоры, что особенно актуально в преддверии проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году», – сказано в докладе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2016 00:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 октября 2016, 09:01

      В СССР и секса не было, а в России и пиво нельзя на стадионе, поэтому
      болелы перед входом на трибуны быстро выпивают водки и с Фантой в
      руках вперед. Россия страна первобытная.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 октября 2016, 08:30

      А еще увеличивается количество пьяных олкашей на стадионе и вследствие чего больше беспорядков.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Kulimen 5 октября 2016, 09:01

      Алкаши на стадион не ходят, не выдумывай.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 5 октября 2016, 00:41

      Давненько я не видел, как бутылки со стаканами летают.

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