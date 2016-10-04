Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Черчесов: «Коста-Рика — очень хорошая команда. Так что надо побеждать»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем товарищеском матче против Коста-Рики, который состоится в Краснодаре 9 октября. Также специалист высказал мнение о тандеме Федора Смолова и Артема Дзюбы.

    «Конечно, жалко, что у Смолова травма. Но им с Дзюбой не было гарантировано место в основе. Потому я бы не стал говорить о распавшемся тандеме. Коста-Рика — очень хорошая команда. Мы это еще по чемпионату мира помним. Но результат, даже товарищеского матча, важен всегда. Так что надо побеждать», – заявил наставник российской сборной.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2016 18:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 октября 2016, 20:21

      Было бы забавно посмотреть на тандем Смолов-Дзюба. Смешно бы так смотрелись

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11