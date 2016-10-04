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    Валерий Газзаев категорически против того, чтобы национальную сборную возглавлял иностранный специалист

    Бывший кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев заявил, что в преддверии домашнего чемпионат мира у российской Премьер-лиги самая низкая посещаемость за последнее десятилетие.

    «Я категорически против того, чтобы национальную сборную возглавлял иностранный специалист. Через два года мы должны войти в четверку лучших команд мира, потому что это домашний турнир. За последнее десятилетие у нас самая низкая посещаемость матчей чемпионата России! И это в преддверии домашнего чемпионата мира», – заявил Газзаев.

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    04.10.2016 18:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 5 октября 2016, 00:16

      Иностранцы приезжают за баблом , а не за результатом ......

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 октября 2016, 20:25

      Ага в четверку. В четверку в своей группе войдут и выйдут! Ещё один маразм! У Мутко выиграют ЧМ, тут в полуфинал выйдут. Что за бред сраный! Кому там куда выходить то! Газзаев! Где ты видел отечественного специалиста то! Кругом одни иностранцы, белорусов тоже такими же считаем, да старперы типа Семина.Вот только молодые тренеры появились Черчесов и что уже менять суки хотите

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 октября 2016, 18:40

      Пустобрех, ага.

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