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    Промес: «Я уверен, что Россия сможет отлично провести чемпионат мира»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своей жизни в Москве, русских людям и проведении чемпионата мира-2018 в России. По мнению футболиста, у россиян получится провести отличный мундиаль.

    «Москва – это действительно большой город. Я пока еще немного не привык к зимним холодам. На первый взгляд, люди такие же холодные, как и погода. Они закрытые. Но когда узнаешь их ближе, становится понятно, что это прекрасные люди, готовые помочь в любой момент и любой ситуации. Люди в Москве отличаются от людей в Амстердаме.

    Я уверен, что Россия сможет отлично провести чемпионат мира. Все будет отлично. Уже построены новые стадионы и продолжают строиться новые арены», – цитирует Промеса AD.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2016 12:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 октября 2016, 17:55

      Провести сможет, а вот сыграть на нём нормально нет

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      Рейтинг: +2509

      panmon 4 октября 2016, 13:29

      Стадионы построены / Арены строятся. Все ясно!
      По теме: думаю будет не хуже чем Евро 2016, но и политкорректности ждать всем не стоит

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