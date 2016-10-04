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    Агент: «Щенникову нравится Бундеслига»

    Агент защитника ЦСКА и сборной России Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал о возможности перехода его клиента в зарубежный клуб.

    — Можно ли назвать Георгия достаточно перспективным футболистом с прицелом на домашний чемпионат мира?

    — Я лично жду, что он будет играть в этом составе. На мой взгляд, Щенников – лучшая кандидатура на позицию левого защитника сборной. Но это всего лишь мое мнение, а точку в этом вопросе может поставить только главный тренер.

    Многие критикуют Щенникова за излишнюю увлеченность атакующими действиями. Это не так. Георгий строго выполняет указания тренера на поле, если надо идти в атаку, значит, такова была установка. Это я знаю точно, поскольку самодеятельности он себе не позволяет.

    — Интересуются ли Георгием какие-либо другие клубы, включая зарубежные?

    — Безусловно, был интерес со стороны западных клубов, но не хотелось бы называть конкретные клубы, трансферы, как вы знаете, любят тишину. Был интерес со стороны немецких клубов. К тому же Георгию самому нравится немецкий чемпионат. Поиграть в этой стране для него было бы очень интересно. Но никаких мыслей об уходе на данный момент нет.

    Был также интерес и со стороны двух российских топ-клубов, но Георгий решительно дал отказ, мотивируя тем, что нигде в России, кроме как в ЦСКА, он себя не видит, хотя предложения были более чем выгодные.

    — Будет ли пересмотр контракта с ЦСКА? Может, клуб предложит новые условия?

    — Думаю, нет. У нас очень хороший действующий контракт, долгосрочный и на приличных условиях. Если ЦСКА решит как-то его пересмотреть, мы открыты к диалогу, чтобы еще на несколько лет связать будущее с армейским клубом.

    Источник: Спортфакт

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    04.10.2016 09:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 октября 2016, 20:12

      А нравится ли Бундеслиге пуп земли Щенников?! )))

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 октября 2016, 17:12

      пусть дерзает.. может и не сразу за команду из первой пятерки,но за середняка можно попробовать

      0
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 4 октября 2016, 14:20

      Щенников очень защитный крайний защитник, такие сейчас не в моде

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 4 октября 2016, 13:38

      Меньше слов - больше дела! Играл бы в бундеслиге и писал что были предложения более выгодные - это одно, а так - пустая болтовня

      1
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 4 октября 2016, 11:07

      А Щенников Бундеслиги нет.

      1
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 4 октября 2016, 10:58

      Пушкин это призвание, и этот сказочки сочиняет,)

      1
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      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 4 октября 2016, 10:15

      Будет сопли жевать до пенсии в ЦСКА, ну куда он поедет то?

      4
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 октября 2016, 09:47

      Пускай едет, заграницей нужно поиграть, а вернуться всегда успеет.

      3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 4 октября 2016, 09:38

      А бундеслиге...нахер нужен Щенников...

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Чикомас 4 октября 2016, 10:03

      Ну почему же? Для второй будет самое то))

      0
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      Рейтинг: +76

      takca > zatonn 4 октября 2016, 16:12

      Не правда его уже приглашали в Лейпциг но он пока думает и ищет на карте где это.

      0
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