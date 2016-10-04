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    «Ювентус» заплатит за Матича 27 миллионов

    Полузащитник «Челси» Неманья Матич продолжает оставаться одной из приоритетных трансферных целей для «Ювентуса». Руководство туринского клуба готово выплатить за 28-летнего серба 27 миллионов евро во время ближайшего январского трансферного окна.

    Стоит отметить, что у Матича есть действующий контракт с лондонским клубом, который рассчитан до 30 июня 2019 года. В текущем сезоне футболист провел семь матчей в Премьер-лиге, в которых отметился тремя результативными передачами.

    Источник: Calciomercato

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    04.10.2016 06:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 4 октября 2016, 16:47

      Придурки за Витселя не захотели 20-ку а за этого серба 27

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 4 октября 2016, 12:26

      Нормально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 октября 2016, 09:03

      Витсель уже не нужен стал?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 октября 2016, 08:41

      Да не. Челси его не продаст. Зря что ли обратно из Португалии забирали. Пусть дальше ищут. Рынок большой и времени ещё много.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 4 октября 2016, 08:09

      в Челси не только Матич а и Конте не попадают в такт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 4 октября 2016, 07:20

      почему Челси ещё думают?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 октября 2016, 07:11

      Не там Ювентус ищет.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 4 октября 2016, 06:32

      Ой крякря

      1
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