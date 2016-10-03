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    Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за матч «Зенит» – «Спартак»

    Арбитр Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за работу на матче 9-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2). Об этом сообщил председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников.

    «Мы получили сегодня информацию от департамента судейства и инспектирования по работе арбитров в первых турах РФПЛ и ФНЛ. К сожалению, Валентина Иванова не было, он приболел, вместо него докладывал его заместитель Станислав Сухина. Что касается оценки Сергея Иванова, мы получили информацию, что она была неудовлетворительной, но его работу в матче мы не рассматривали», – сказал Левников.

    Источник: Р-Спорт

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    03.10.2016 15:06
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 октября 2016, 11:00

      Надо было шуметь после матча Зенит-Ростов, вот там был беспредел, но все почему то промолчали. Теперь пожинайте плоды, когда петух начал клевать.

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 3 октября 2016, 23:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      спартаку срочно выдать медали ...золотые чемпионы после девяти туро!!!!
      а плачут и плачут

      -7
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      Рейтинг: +973

      Krics 3 октября 2016, 20:46

      Зенит в этом году будут за уши тянуть к чемпионству, очередь подошла.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov > Krics 3 октября 2016, 21:57

      Что за бред? Зенит во всех турнирах забивает )

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > APchelov 4 октября 2016, 05:52

      да какой бред?в матче с ростовом уже понятно стало-тянут за уши.

      1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 3 октября 2016, 20:10

      просто иванов после такого судейства стал неприкосновенным-защита газпрёма

      2
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      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > Каратель 4 октября 2016, 00:54

      Врядлли, столько фолов на Зените, Жиркова сбивают во время атаки на 64 -ой минуте , должна была быть жёлтая, потом Гарсию, во время атаки, должна быть жёлтая, Ещенко не получил жёлтую за снос Кокорина на 68-ой во время атаки, должна была быть первая жёлтая, Бокетти за удар Дзюбы локтем должен был получить вторую жёлтую, снос Джулиано на 64-ой минуте, должна была быть жёлтая, потом пенальти на Кокорине должна была быть красная, на 89-ой Фернандо должна быть красная, Витселя замочилли локтем на 91-ой, должна была быть жёлтая

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель > Zubo 4 октября 2016, 05:51

      чёт у тебя за каждый локоть по карточке надо выдавать?а игроки зенита что локтями не толкаются?это футбол-это не балет или синхронное плавание.по твоим суждениям к 10-й минуте одни вратари должны остаться

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 октября 2016, 20:03

      Зенит бы забил на два больше, даже если бы был штрафной, я жёлтой там не было. Вопрос в другом, Спартак пропустил четыре банки, он что показал чемпионскую игру ?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +191

      bafor > Zubo 3 октября 2016, 20:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Судья помог пропустить Спартаку.

      -4
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      Рейтинг: +6913

      батог 3 октября 2016, 18:41

      ну и что ? премии лишат что ли? удалять до конца сезона или вообще !

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 октября 2016, 18:29

      А где Мутко с детектором лжи? Спрятался?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      radga 3 октября 2016, 18:25

      Вот такой "футбол", если это можно назвать футболом. Поэтому и болельщиков на трибунах нет - вот первая причина - судейство бездарное. Судейство Иванова, я бы назвал соло футбольного арбитра на свистке. Убрать Иванова из судейского корпуса, пусть дворовой футбол судить - там быстро его научат судить.

      2
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 3 октября 2016, 18:25

      Чисто по человечески, арбитр оказался нелюдь. Стоооолько ошибок в одном матче. Гнать с позором. Можно делать ошибки - человеческий фактор - но быть деби*ом... это уже диагноз.

      1
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV > bzfar 3 октября 2016, 22:14

      согласен гол зелуиша засчитал спамовцев неудалял

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > bzfar 4 октября 2016, 00:53


      Согласен, столько фолов на Зените, Жиркова сбивают во время атаки на 64 -ой минуте , должна была быть жёлтая, потом Гарсию, во время атаки, должна быть жёлтая, Ещенко не получил жёлтую за снос Кокорина на 68-ой во время атаки, должна была быть первая жёлтая, Бокетти за удар Дзюбы локтем должен был получить вторую жёлтую, снос Джулиано на 64-ой минуте, должна была быть жёлтая, потом пенальти на Кокорине должна была быть красная, на 89-ой Фернандо должна быть красная, Витселя замочилли локтем на 91-ой, должна была быть жёлтая

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 3 октября 2016, 17:56

      Т что столько много поросят визжат????? У самих рыло в шерсти , что пенку не поставили? Посмотрите как ваш зелуиш забил, там нету руками отнего утащили, а судь гол защитал, бабла наверное заплатили а зенит больше заплатил, ха ха

      -2
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      Рейтинг: +2774

      волчарик > BAIv 3 октября 2016, 19:03

      я уже давно спрашиваю про этот момент-игнорят и минусуют

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