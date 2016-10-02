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    «Манчестер Юнайтед» принимает «Сток Сити» в рамках 7-го тура АПЛ

    Сегодня состоится матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает «Сток Сити». «Красные дьяволы» имеют прекрасную возможность улучшить свое турнирное положение.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 14:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2016 13:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 2 октября 2016, 16:11

      это шлак,а не игра(((1-1ппц ну сколько можно дома показывать такие вялые игры!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -242

      kauk 2 октября 2016, 12:07

      мю 3:0

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ > kauk 2 октября 2016, 12:20

      2:2

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      valencia 45 2 октября 2016, 08:54

      Манчестер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 2 октября 2016, 08:03

      Пора бы уже и сенсацию преподнести.

      -2
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