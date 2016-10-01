Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гвидолин: «Знаю, что меня могут уволить из «Суонси» в любой момент»

    Главный тренер «Суонси» Франческо Гвидолин прокомментировал результат встречи седьмого тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:2). Наставник заявил, что знает о нависшей над ним угрозе увольнения.

    «Игроки дали мне хороший ответ. У нас прекрасные отношения и не возникает никаких проблем.

    Я не знаю, что меня ждет в ближайшем будущем. Это буду решать не я, мне просто нужно готовить команду к играм. Я в курсе ситуации и осознаю, что могу быть уволен. Главная вещь сейчас – это готовиться дальше и проявлять терпение.

    Перед игрой я виделся с новыми хозяевами клуба, и мы просто поздоровались. Не имею понятия, пригласят ли они меня на встречу завтра», – сказа Гвидолин.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2016 17:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11