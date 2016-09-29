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    Лига Европы. «Фиорентина» разгромила «Карабах», ПАОК оказался сильнее «Слована»

    В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Фиорентина» обыграла «Карабах» со счетом 5:1. Дублями в составе итальянцев отметились Хума Бабакар и Мауро Сарате, один гол забил Никола Калинич. Автором гола «Карабаха» стал Дино Ндлову.

    В другой встрече этой группы ПАОК одержал верх над «Слованом».

    Лига Европы. Групповой этап. Группа J. 2-й тур

    Фиорентина (Италия) – Карабах (Азербайджан) – 5:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Бабакар, 39; 2:0 – Калинч, 43; 3:0 – Бабакар, 45; 4:0 – Сарате, 63; 5:0 – Сарате, 78; 5:1 – Ндлову, 90.

    Удаления: нет – Юнусзаде, 30.

    Слован (Чехия) – ПАОК (Греция) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Комличенко, 1; 1:1 – Атанасидис, 10 (с пенальти); 1:2 – Атанасидис, 82.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2016 22:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      sdg346 30 сентября 2016, 01:29

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 23:32

      Бах! - И нет Карабах.

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      Рейтинг: +31

      JUVIO > Aztec58 30 сентября 2016, 00:08

      Еб !- и ты долбоеб.

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