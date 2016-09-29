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    Лига Европы. «Габала» уступила «Майнцу», «Астана» и «Янг Бойз» сыграли вничью

    В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Астана» и «Янг Бойз» разошлись миром, не сумев поразить ворота друг друга – 0:0. После двух туров казахстанцы и швейцарцы имеют по одному очку. Также в этой группе выступают АПОЭЛ и «Олимпиакос».

    Еще в одной встрече «Габала» дома проиграла «Майнцу» со счетом 2:3 и осталась с нулем очков, в активе немецкого клуба два балла. В этом квартете также играют «Андерлехт» и «Сент-Этьен».

    Лига Европы. Групповой этап. Группа С. 2-й тур

    Габала (Азербайджан) – Майнц (Германия) – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Муто, 41; 1:1 – Гурбанов, 57 (с пенальти); 2:1 – Зенев, 62; 2:2 – Кордоба, 68; 2:3 – Озтунали, 78.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа B. 2-й тур

    Астана (Казахстан) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:0 (0:0)

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицаы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2016 19:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 20:25

      Уважаемый редактор, в активе Майнца четыре очка, ага, победа и ничья.

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      Рейтинг: +14

      SANY/S 29 сентября 2016, 20:16

      казахи молодцы

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > SANY/S 29 сентября 2016, 20:27

      Казахов было 5 чел из 14-ти вышедших на поле за Астану, ага.

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