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Судьи
Главный судья:
Гедиминас Мажейка (Каунас)

Габала - Майнц

29.09.2016, Четверг, 18:00 мск Баку, стадион Бакссел арена (8-й км) Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 Лига Европы, 2 тур Габала - Майнц
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Этьен 6 3 3 0 8:5 +3 12
2. Андерлехт 6 3 2 1 16:8 +8 11
3. Майнц 6 2 3 1 8:10 -2 9
4. Габала 6 0 0 6 5:14 -9 0
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    Рейтинг: +2141

    diadushka 30 сентября 2016, 12:05

    гешдалахи а ну быстро сиктир домой

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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 29 сентября 2016, 00:08

    габала будет биться
    ничья

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