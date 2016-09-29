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Судьи
Главный судья:
Саймон Ли Эванс (Лленлличид)

Астана - Янг Бойз

29.09.2016, Четверг, 18:00 мск Астана, стадион Астана Арена Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Лига Европы, 2 тур Астана - Янг Бойз
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. АПОЭЛ 6 4 0 2 8:6 +2 12
2. Олимпиакос 6 2 2 2 7:6 +1 8
3. Янг Бойз 6 2 2 2 7:4 +3 8
4. Астана 6 1 2 3 5:11 -6 5
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    Рейтинг: +145

    Danjer 29 сентября 2016, 18:06

    Астанааааа

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    Рейтинг: +1176

    Argon 28 сентября 2016, 20:00

    на Астану )

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