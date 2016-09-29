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  • Шевченко: «Мужчины 40 лет не отмечают, вот и я ограничусь хорошим теплым вечером с близкими»

Шевченко: «Мужчины 40 лет не отмечают, вот и я ограничусь хорошим теплым вечером с близкими»

29 сентября 2016, 17:02
3

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что не собирается широко отмечать свое 40-летие. Бывший футболист намерен отпраздновать круглую дату в кругу семьи.

«Я не люблю празднования, для меня идеальный праздник — это в кругу семьи. К тому же у футболиста и тренера вся жизнь в разъездах. А конец сентября — это время футбола во всем мире. Пропускаю не только свои, но и дни рождения близких. В прошлом году Кристен праздновала без меня: резко сорвался и улетел. Ничего с этим не сделаешь, все уже привыкли. Я буду праздновать дома. Мы предпочитаем семейный круг и пару близких друзей. Это не пышные застолья, это просто хорошие вечера. Тем более 40 лет мужчины не отмечают, вот и я ограничусь просто хорошим теплым вечером с близкими мне людьми», – заявил Шевченко.

Источник: «Комсомольская правда»
Украина Шевченко Андрей
Комментарии (3)
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panmon
1475159364
Здоровья и успехов в карьере! (Пусть даже со сборной Украины)
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Ailend
1475160144
Тренер тренером, а человек он норм. Успехов в карьере и в жизни, в общем.
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Патриот РФ
1475160351
На таких можно равняться
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