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    Лепехин: «У Луческу на данный момент нет четкого понимания основного состава «Зенита»

    Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин ожидает увидеть основной состав питерцев в матче с «Аз Алкмаар» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Жду сегодня только победы «Зенита». Надеюсь, что сегодняшняя игра будет менее нервозная, чем матч с «Маккаби». Футболисты должны сделать из той встречи определенные выводы. Если будет так, то проблем у питерцев возникнуть не должно.

    Что касается состава, то не думаю, что Луческу побережет кого-то из основных игроков. Считаю, что у румынского специалиста пока нет четкого понимания основного состава», – заявил Лепехин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.09.2016 15:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 29 сентября 2016, 19:13

      костик не лезь туда,где тебя пошлют на три буквы......

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 29 сентября 2016, 18:43

      ну он же не может лентяев заставить бегать.... выгонит зимой пешеходов если ему мешать не будут...

      0
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      Рейтинг: +3937

      Kollljan 29 сентября 2016, 17:35

      Напомню, Луческу говорил, что у него нет деления на основной состав и не основной. Все игроки должны играть одинаково сильно. Вот такая премудрость у Луческу.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 29 сентября 2016, 17:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зачем Зениту эта ЛЕ? с такими вливаниями в команду они должны играть в ЛЧ иначе зачем все это!? давно пора закрыть этот проект!

      -6
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      Рейтинг: +12324

      Вомбат > Garrincha58 30 сентября 2016, 00:16

      Вы умный человек. Конечно пора закрыть этот Зенит. Надо чтобы рейтинг чемпионата России в Европе был где-нибудь во второй десятке, а то, понимаешь, на 6-е место залезли. А все этот проклятый Зенит, каждый год приносящий России очки УЕФА. Безобразие! То ли дело ЦСКА. Занимает свое 4-е место из 4-х и не рыпается. Или Спартак...

      1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Вомбат 30 сентября 2016, 00:54

      АХахахаххаха,надо было бургерами быть

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 17:32

      Тем хуже для соперника, ага.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 29 сентября 2016, 17:23

      Луческу стратег, его мысли хрен угадаешь!

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