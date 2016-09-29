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    Мостовой: «На трибуне всегда найдется тот, кто что-то крикнет, плюнет или кинет»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал эпизод с выброшенным на поле бананом во время матча «Ростов»ПСВ (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Я не знаю, почему так происходит. Это зависит от людей, каждому человеку в голову не залезешь. Всегда найдется человек, который крикнет, или плюнет, или кинет. Поэтому с этим никак не справишься, но можно наказывать, конечно. Однако команда здесь не виновата», – приводит слова Мостового «Национальная служба новостей».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2016 15:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1297

      compka 29 сентября 2016, 18:32

      особенно если этот "кто-то" приехал из Санкт-Петербурга или Москвы

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      Рейтинг: +3075

      BAIv > compka 29 сентября 2016, 18:48

      да нет может просто денег срубил за то что кинул

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