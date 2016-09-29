Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ПСВ не будет добиваться наказания «Ростова» за выброшенный на поле банан

    В ПСВ отметили, что не собираются добиваться наказания «Ростова» за выброшенный на поле банан во время их матча в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Нет, мы не будем просить наказывать «Ростов», потому что перед матчем клуб совместно с полицией пообещал предпринять все необходимые меры для предотвращения таких инцидентов. Очевидно, что проконтролировать каждого человека было невозможно. Так что вопрос наказания клуба относится к компетенции УЕФА – это не наше дело. Мы хотим еще раз подчеркнуть, что категорически выступаем против расизма», – заявил пресс-атташе ПСВ Тис Слегерс.

    Первый матч Лиги чемпионов в Ростове. Почему это круто, но сыро

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.09.2016 13:31
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 29 сентября 2016, 14:00

      Мне прям нравится, как сейчас все в один голос не упускают случая сказать "Мы против расизма". Скор будут разговаривать примерно так: "мне булочку хлеба пожалуйста. я против расизма", "вот ваша булочка, и я против расизма".

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +520

      Boozman > Kulimen 29 сентября 2016, 14:50

      Просто кому-то походу выгоды такие вещи как расизм, феминизм и прочая лабуда, особенно видеть это там, где этого нет. Ладно когда видно прямое проявление, вопросов никаких. Но когда ты просто что-то не так говоришь условному темнокожему, при этом не пытаясь его обидеть и оскорбить, и ему что-то не понравилось в твоих словах, это автоматически становится расизмом. Грубо говоря "Эй, Джон, ты сегодня плохо сыграл, не нужно так, нужно прибавлять в своей игре", а в ответ "Что? Ты что, расист? Всё, я подаю в суд". Ну это реально бред. При чём расизм почему-то рассматривается только в одностороннем порядке. То есть то, что темнокожие могут пренебрежительно относиться к белым, даже не подразумевается, хотя такое тоже бывает и нередко. По-моему пора уже делать какие-то контрмеры, при чём в таком же стиле, в каком якобы видят расизм. Грубо говоря "Эй, ты что, расист? Я подаю в суд", "То есть если я белый, значит сразу расист? Это расизм, я подаю в суд".

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11