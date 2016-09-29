Кавани и Суарес получили вызов в сборную Уругвая

Тренерский штаб сборной Уругвая определился с составом на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018. 6 октября уругвайцы сыграют с Венесуэлой, 11 октября с Колумбией.

вратари: Мартин Кампанья («Индепендьенте»), Гастон Гурусеага («Пеньяроль»), Фернандо Муслера («Галатасарай», Турция);

защитники: Себастьян Коатес («Спортинг», Португалия), Диего Годин («Атлетико», Испания), Гастон Силва («Гранада», Испания), Федерико Рикка («Малага», Испания), Хорхе Фусиле («Насьональ»), Альваро Перейра («Серро Портеньо», Парагвай);

полузащитники: Матиас Весино («Фиорентина», Италия), Эхидио Аревало Риос («Ягуарес Чьяпас», Мексика), Кристиан Родригез («Индепендьенте», Аргентина), Матиас Корухо («Сан-Лоренсо», Аргентина), Диего Лаксалт («Дженоа», Италия), Карлос Санчес («Монтеррей», Мексика), Джорджиан Де Арраскаэта («Крузейро», Бразилия), Николас Лодейро («Сиэтл Саундерс», США), Гастон Рамирес («Миддлсбро», Англия);

нападающие: Эдинсон Кавани («ПСЖ», Франция), Абель Эрнандес («Халл Сити», Англия), Диего Ролан («Бордо», Франция), Кристиан Стуани («Миддлсбро», Англия), Луис Суарес («Барселона», Испания).