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    Глава КДК РФС: «В «деле Гершковича» поставлено многоточие»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, как проходит рассмотрение дела в отношении главы Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича.

    «Мы изучили материалы в СМИ, в частности, текст, где Бердыев опроверг факт своей подписи. Ознакомились и с выступлением Гаджиева. Получается, речь идет о том, что и до этого были какие-то письма. Сегодня на заседании Гершкович сказал, что подписи были согласованы со всеми, чьи фамилии значатся в документе. Чтобы вы понимали, посмотрите на него – видите, какие тут подписи?

    На всех письмах одно и то же. Стали выяснять, откуда взялись подписи. Гершкович заявил письменное ходатайство, в котором попросил вызвать на заседание в качестве свидетелей его коллег, членов объединения Семина, Романцева, Игнатьева, Хидиятуллина, Кобелева, Гаджиева и Ярцева.

    Всех, кроме Бердыева. КДК решил, что к этому списку должен быть добавлен и Курбан Бекиевич. Мы отложили рассмотрение данных вопросов на 5 октября. Все фигуранты заявления будут приглашены. Гершкович сказал, что поспособствует приезду всех участников. Пока КДК поставил многоточие в этом деле. Решение не принято», – сказал Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.09.2016 08:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 29 сентября 2016, 10:55

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