Нобоа: «Мы можем надеяться на победу в матче с «Атлетико»

Конечно побороться нужно. Но, самый главный и важный момент, нужно срочно что-то делать с центром обороны. Будь в составе Баштуш и Ново, как минимум за домашнюю ничью Ростова с Атлетами я бы не сомневался... Но, Гранат и Мевля это конечно полный пздц.... Такие привозники.... особенно гранат - просто рахит недоразвитый...
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал о впечатлениях от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ (2:2).
«Мы не отчаиваемся, будем готовится к следующей игре — думаю, мы можем надеяться на победу с тем же «Атлетико». Ближайшая игра с у нас с ЦСКА, тяжело играть в таком ритме, но что поделаешь, надо бороться», — сказал хавбек.