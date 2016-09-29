Нобоа: «Мы можем надеяться на победу в матче с «Атлетико»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал о впечатлениях от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ (2:2).

«Мы не отчаиваемся, будем готовится к следующей игре — думаю, мы можем надеяться на победу с тем же «Атлетико». Ближайшая игра с у нас с ЦСКА, тяжело играть в таком ритме, но что поделаешь, надо бороться», — сказал хавбек.