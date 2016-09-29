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    Нобоа: «Мы можем надеяться на победу в матче с «Атлетико»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал о впечатлениях от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ (2:2).

    «Мы не отчаиваемся, будем готовится к следующей игре — думаю, мы можем надеяться на победу с тем же «Атлетико». Ближайшая игра с у нас с ЦСКА, тяжело играть в таком ритме, но что поделаешь, надо бороться», — сказал хавбек.

    Источник: ТАСС

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    29.09.2016 06:10
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 сентября 2016, 13:54

      Конечно побороться нужно. Но, самый главный и важный момент, нужно срочно что-то делать с центром обороны. Будь в составе Баштуш и Ново, как минимум за домашнюю ничью Ростова с Атлетами я бы не сомневался... Но, Гранат и Мевля это конечно полный пздц.... Такие привозники.... особенно гранат - просто рахит недоразвитый...

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 29 сентября 2016, 12:34

      болелы тоже надеются на победу!!!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 29 сентября 2016, 10:56

      Жаль, конечно что не додавили голланцев...надеемся на победу с испанцами)))

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 сентября 2016, 10:24

      Мы тоже надеемся.

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      Рейтинг: +34

      15426378s 29 сентября 2016, 09:32

      не всегда желания совпадают с возможностью.

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 29 сентября 2016, 09:22

      Дома оочень даже возможно! ПСВ надо было конечно обыгрывать, но ладно...удачи Ростову!

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 сентября 2016, 09:12

      Мы все надеемся! Всегда надеемся!

      1
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      Рейтинг: +1811

      gor77 29 сентября 2016, 08:05

      Для Ростова очень хороший шанс! Новые клубы в ЛЧ всегда преподносят сюрпризы. Даже если не пройдут, то это колоссальный опыт! Зато они сами попробовали, что значит играть на два фронта - Лига Чемпионов и свой чемпионат! Хорошей игры!!!

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      Рейтинг: +929

      ДСА 29 сентября 2016, 07:58

      Очко бы зацепить...

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      Рейтинг: +767

      товрос 29 сентября 2016, 07:39

      и мы болелы надеемся на победу,команда становится все сыграннее.БОЛЕЕМ ЗА ВАС!!!

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