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    Кириченко: «Наше первое очко. Нормальный результат»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко в эфире программы «Все на матч» поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (2:2).

    «Это наше первое очко. Во втором тайме Джанаев взял пенальти, был опасный удар в перекладину. А мы два раза вели в счете.

    Наверное, 2:2 – справедливый итог. Нормальный результат. Все команды в группе теперь имеют очки.

    Обидно в том плане, что мы ведь два раза вели в счете. И предупреждали ребят, что ПСВ очень сильно проводит концовки первого и второго таймов. К сожалению, пропустили необязательный гол в раздевалку», – сказал Кириченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2016 00:19
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 29 сентября 2016, 11:34

      Нет , Дима это не нормальный результат, Ростов мог выиграть у Голланцев.....мы не теряем надежды на лучшую игру в следующем матче)))

      0
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 29 сентября 2016, 10:36

      Да и Азмун не похож на прошлогоднего голеодора.

      -1
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 29 сентября 2016, 10:34

      Оборона к сожалению у Ростова уже не та, далеко с ними не пройдут.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 29 сентября 2016, 10:02

      Могли и выиграть и проиграть. По сравнению с ЦСКА Ростов выглядит интересней. Удачи Ростов!!!

      1
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 29 сентября 2016, 09:40

      Жаль не фартануло, могли выиграть.

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 29 сентября 2016, 09:33

      Да

      0
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      Рейтинг: +12

      muromen 29 сентября 2016, 09:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Банальный отскок!

      -4
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 29 сентября 2016, 08:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ваше единственное ОЧКО !

      -5
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      Рейтинг: +6913

      батог 29 сентября 2016, 07:36

      наверно незря спартак избавился от граната !

      3
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      Рейтинг: +3937

      Kollljan 29 сентября 2016, 06:56

      Ростов - это команда! А ЦСКА - ...

      3
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 > Kollljan 29 сентября 2016, 22:03

      Баланда

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