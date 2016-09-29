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    Чемпионшип. «Ньюкасл» оказался сильнее «Норвича»

    В матче десятого тура Чемпионшипа «Ньюкасл» обыграл «Норвич» со счетом 4:3. За победителей хет-триком отметился Дуайт Гэйл, еще один гол забил Йоан Жоффрен. В составе «Норвича» отличились Грехэм Дорренс, Камерон Джером, Джейкоб Мерфи.

    После десяти туров «Норвич» идет на второй строчке, а «Ньюкасл» отстает от него на одно очко, располагаясь на одну позицию ниже.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 10-й тур

    Ньюкасл – Норвич – 4:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Гэйл, 24; 1:1 – Дорренс , 44 (с пенальти); 1:2 – Джером, 52; 1:3 – Мерфи, 69; 2:3 – Гэйл, 71; 3:3 – Жоффрен, 90; 4:3 – Гэйл, 90.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2016 00:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 29 сентября 2016, 10:46

      сороки шикарный камбэк сотворили

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 29 сентября 2016, 00:51

      96,97 мин -добавлено 5. туши свет

      0
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