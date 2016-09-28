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    Лига чемпионов. «Ростов» сыграл вничью с ПСВ, дважды упустив преимущество в счете

    В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» и ПСВ сыграли вничью – 2:2. Ростовчан дважды выводил вперед Дмитрий Полоз, однако Дэви Проппер и Люк Де Йонг каждый раз сравнивали счет. Добавим, что на 57-й минуте Сослан Джанаев отразил удар с пенальти Андреса Гуардадо.

    Напомним, в этой группе также выступают «Атлетико» и «Бавария».

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 2-й тур

    Ростов (Россия) – ПСВ (Голландия) – 2:2 (2:2) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Полоз, 9; 1:1 – Проппер, 14; 2:1 – Полоз, 38; 2:2 – Де Йонг, 45.

    Ростов: Джанаев, Терентьев, Мевля, Навас, Гранат, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Препелицэ, 90), Азмун (Думбия, 77).

    ПСВ: Зут, Арьяс, Шваб, Исима-Мирен, Морено, Виллемс, Хендрикс (Бергвейн, 63), Проппер, Гуардадо, Л. де Йонг, Нарсинг (С. Де Йонг, 73)

    Предупреждения: Терентьев, 40; Навас, 58 – Гуадрадо, 53; Хендрикс, 58.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2016 23:38
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 29 сентября 2016, 11:36

      Ростов сыграл лучше чем кони, хотелось увидить победы над голландцами)))

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 сентября 2016, 10:48

      Спасибо за отличный футбол!!! Ростову удачи в остальных матчах.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq 29 сентября 2016, 08:06

      что касается отскоков в своей штрафной(от деревянного Граната),так Ростову капец как невезло,спасибо Джанаеву за спасение(ряд спасений),в момент когда он отбил пенальти Ростову повезло...ну а в целом поздравляю команду с первым набранным баллом и плюс в копилку коэффициентов)

      1
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 29 сентября 2016, 06:34

      Получилось не плохо. Однако, Гранату надо срочно объяснить, что голы надо забивать не в свои, а в чужие. Большое спасибо Сослану Джанаеву. Он - большой молодец и голкипер сборной. Надеюсь его увидеть в воротах сборной в матче в Краснодаре.. Молодец и Дмитрий Полоз. Однако Азмун что отсиживается? Пора ему подтвердить свой класс. Матч с "Атлетико" легким не будет. Вот где настоящий футбол! А Ч Р - отстой!

      6
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 29 сентября 2016, 05:12

      Да это всё конченый Гранат портит. Худший защитник России, он ошибается чаще остальных раз в 15, постоянно привозит голы. Не понимаю, для чего его Бекиевич держит на поле.

      2
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 29 сентября 2016, 01:43

      С Андерлехтом дома два раза отыгрывались,с Эйндховеном два раза дали отыграться.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 сентября 2016, 01:40

      В целом ничья по делу. Ростов молодцы, бились как мужики, за них, в отличии от коней, ни одной секунды ещё не было стыдно в этой ЛЧ. 1 очко заработали, есть варианты с ПСВ побороться в гостях. Но есть у меня ощущение, что из трёх матчей с Баваркой или Атлетико, где-то удастся зацепить очки, скорее всего в домашней с Атлетико...

      3
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 29 сентября 2016, 01:11

      молодцы ребята

      4
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 29 сентября 2016, 01:00

      Главное опыт...

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 29 сентября 2016, 00:55

      Достойно, мужики.

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