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    Луческу уверен, что ошибки судей в игре с «Анжи» стоили «Зениту» победы

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу остался недоволен работой судей в матче 8-го тура чемпионата России против «Анжи» (2:2).

    – Я отвечу в своем стиле: был чистый пенальти на Кокорине во втором тайме. Счет должен был стать 3:1, но вместо этого пошла атака соперника, и забил «Анжи». Вот мое объяснение. В моем понимании, на Кокорине был даже более явный пенальти, чем в том эпизоде, когда в своей штрафной сфолил Нету. Мы проиграли победную игру.

    – Каких ошибок, которые команда допустила в Дагестане, следует избежать?

    – То, о чем я сказал ребятам, останется между мной и ними. Мы детально проанализировали игру, указали футболистам на ошибки. Надеюсь, их больше не будет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.09.2016 18:53
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 сентября 2016, 10:57

      Надо было Москалева ставить судьей, тогда пенальти в сторону Анжи и удаление
      игрока. Правильно товарищ Луческу?

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 29 сентября 2016, 09:56

      Ну да...надо было как с Маккаби, "свободный" назначать в площади ворот...Да и Анжи, непонятно почему, играло в полном составе...Не доработал судья...так значит забыли заинтересовать...Думали что сами смогут, очки набрать...

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 29 сентября 2016, 09:44

      Да-это в твоем стиле,обвинить всех и вся.

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 28 сентября 2016, 22:57

      Опять нытье,ну харе уже,пора смотреть вперед.

      1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 28 сентября 2016, 21:28

      ну там же откровенно видно было, как кокорин симулировал. он как вышел сразу упал от "столкновения" кококорин тот еще симулянт

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 сентября 2016, 19:54

      Всем конкурентам ЦСКА надо помнить, что судейский корпус с В.В.Ивановым во главе сидит в кармане Гинера.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 сентября 2016, 19:41

      Помимо сказанного Луческу нужно ещё вспомнить явное нежелание Еськова предъявлять анжиевцам заслуженную красную карточку (два эпизода). Вряд ли уместно говорить об ошибках арбитров в Махачкале, ага, это не ошибки, это вынужденная линия поведения. В матче Анжи - Спартак "арбитр" С.Иванов тоже не поставил законный пенальти в ворота Анжи, так сказать, сохранения интриги ради.

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 сентября 2016, 19:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      понятное дело помогают судьи как всегда коням да свиньям а те потом в Европе играют мы все видим как одни не смогли пройти страный аек, а вторые вчера как всегда обкакались по полной с полурезервными шпорами

      -4
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 28 сентября 2016, 19:12

      Мамалыжнику судьи мешают?

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Krasnodar 123 28 сентября 2016, 20:38

      А ваша команда игры сдаёт. Да ты сам знаешь.

      -2
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 28 сентября 2016, 19:06

      Плачущий Будулай.

      5
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