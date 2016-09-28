Ибрагимович сыграет с «Зарей», Руни может пропустить матч

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опроверг информацию о том, что нападающий Златан Ибрагимович пропустит матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зарей».

«Златан сыграет в матче. Я намерен выпустить его в стартовом составе.

Что касается Руни, то изначально я планировал включить его в состав, но сейчас мое мнение поменялось. Журналисты будут давить на него, если он не покажет первоклассного футбола, поэтому я подумал о том, чтобы поберечь его. Мне нужно будет поговорить с ним и врачами», – отметил Моуринью.