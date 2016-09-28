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    Деменко: «Ростов» победит ПСВ со счетом 1:0»

    Бывший полузащитник «Ростова» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ. Напомним, встреча состоится сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:45 по московскому времени.

    «В последнем туре РФПЛ «Ростов» показал достойную игру. К тому же сегодня ростовчане выступают дома, поэтому в матче с ПСВ жду только победы. Стоит ли ждать такого же разгрома как с «Аяксом»? Думаю, нет. ПСВ смотрели «Ростов» и понимают, на что способна эта команда. Поставил бы на минимальный счет в пользу «Ростова» — 1:0.

    Многое будет зависеть от забитого мяча. Если первыми отличатся ростовчане, то это будет идеальный вариант. Не назвал бы встречу с ПСВ самой важной для «Ростова». Разумеется, победа очень важна еще и с финансовой точки зрения», — сказал Деменко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.09.2016 16:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 18:46

      Будем надеяться!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 28 сентября 2016, 18:31

      Хотелось бы верить. А там посмотрим.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      Salamоn 28 сентября 2016, 18:27

      Ну впринципе должны брать 3 очка с ПСВ. Либо 1-0,либо 2-1 Ростов выйграет,по крайней мере надо)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 сентября 2016, 18:07

      Верю в успех.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      Патриот РФ 28 сентября 2016, 16:40

      Если Бердыев им перед игрой подзатыльников накидает тогда точно выиграют

      4
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