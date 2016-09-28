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    «Торино» готов предложить Харту контракт с зарплатой два миллиона

    «Торино» намерен полностью выкупить трансфер вратаря Джо Харта. Футболист принадлежит «Манчестер Сити», который продолжает выплачивать голкиперу 70% от общей суммы зарплаты. «Торино» готов предложить Харту четырехлетний контракт с годовой зарплатой не более два миллиона долларов в год.

    Источник: Calciomercato

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    28.09.2016 10:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 29 сентября 2016, 09:23

      Это плюс для самого Харта. Там пока тренер в него не верит возвращаться смысла нет, а в Торино может стать своим легко и быстро. Тем более Торино прогрессирующая команда. что и нужно сейчас самому Харту - вместе вверх подниматься с командой. Так что ждём ответа.

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