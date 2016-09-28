«Торино» готов предложить Харту контракт с зарплатой два миллиона

«Торино» намерен полностью выкупить трансфер вратаря Джо Харта. Футболист принадлежит «Манчестер Сити», который продолжает выплачивать голкиперу 70% от общей суммы зарплаты. «Торино» готов предложить Харту четырехлетний контракт с годовой зарплатой не более два миллиона долларов в год.