«Торино» готов предложить Харту контракт с зарплатой два миллиона

Это плюс для самого Харта. Там пока тренер в него не верит возвращаться смысла нет, а в Торино может стать своим легко и быстро. Тем более Торино прогрессирующая команда. что и нужно сейчас самому Харту - вместе вверх подниматься с командой. Так что ждём ответа.
«Торино» намерен полностью выкупить трансфер вратаря Джо Харта. Футболист принадлежит «Манчестер Сити», который продолжает выплачивать голкиперу 70% от общей суммы зарплаты. «Торино» готов предложить Харту четырехлетний контракт с годовой зарплатой не более два миллиона долларов в год.