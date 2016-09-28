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    Бабаев поблагодарил фанатов ЦСКА за достойное поведение на матче с «Тоттенхэмом»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил приятную атмосферу на стадионе во время домашнего матча с «Тоттенхэмом» (0:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Не удалось победить, но в целом, с учетом кадровых потерь, ЦСКА сыграл достойно. Соперник более чем серьезный, из английской Премьер-лиги. Если посмотреть по статистике — и у них, и у нас по два удара в створ. Многие говорят, что гол был забит из положения вне игры. Не знаю, но нужно отдать должное «Тоттенхэму» — игровое преимущество было у них. Хотя в матче с «Байером», когда преимущество немцев было очевидным, ЦСКА удалось добыть ничью.

    Если говорить о приятном, то атмосфера на стадионе была великолепной. Даже с ребятами сегодня говорили, что они чувствовали эту поддержку и очень расстроены тем, что не смогли порадовать фанатов. Отдельное спасибо за то, что они ведут себя достойно. Они обещали быть более сдержанными, чем обычно, и представители УЕФА были очень довольны организацией матча», – заявил Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.09.2016 06:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 28 сентября 2016, 10:27

      Неужели никто из забугорных не пострадал))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 28 сентября 2016, 09:23

      Ещё так постно поиграют матч другой и народ и на стадион забьет и на команду. Некому играть, неужели не видно. И надеятся на одного Дзагоева нонсенс. Гинер блин, если не на что игроков покупать, так находи выход из этого зыбкого состояния. Если бы за ЦСКА не болел, противно было бы смотреть с такой игрой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 сентября 2016, 08:18

      Смирные лошади, план на ничью - а вот фиг вам!

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