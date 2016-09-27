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    Эмери просит руководство «ПСЖ» купить ему Бакку

    Наставник «ПСЖ» Унаи Эмери хочет видеть в команде нападающего «Милана» Карлоса Бакку. Специалист обратился к руководству парижан с просьбой приобрести 30-летнего футболиста в начале следующего года.

    Напомним, Эмери знаком с колумбийцем по совместной работе в «Севилье». В текущем сезоне на счету Бакки шесть матчей и пять забитых мячей. Его контракт с «россонери» истекает в середине 2019 года.

    Источник: Calciomercato

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    27.09.2016 17:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 27 сентября 2016, 19:34

      Афигеть!!! Ну кто бы мог подумать 3-4 года назад, что главный тренер Спартака будет главным тренером Арабского французского суперклуба, который ежегодно претендует на Лигочемпионский прогресс, и, разумеется через 4-5 лет победу в Нем..
      Искренне желаю Эмери больших побед!!!! Очень интересный тренер

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