Эмери просит руководство «ПСЖ» купить ему Бакку

Афигеть!!! Ну кто бы мог подумать 3-4 года назад, что главный тренер Спартака будет главным тренером Арабского французского суперклуба, который ежегодно претендует на Лигочемпионский прогресс, и, разумеется через 4-5 лет победу в Нем..
Искренне желаю Эмери больших побед!!!! Очень интересный тренер
Наставник «ПСЖ» Унаи Эмери хочет видеть в команде нападающего «Милана» Карлоса Бакку. Специалист обратился к руководству парижан с просьбой приобрести 30-летнего футболиста в начале следующего года.
Напомним, Эмери знаком с колумбийцем по совместной работе в «Севилье». В текущем сезоне на счету Бакки шесть матчей и пять забитых мячей. Его контракт с «россонери» истекает в середине 2019 года.