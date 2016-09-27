Эмери просит руководство «ПСЖ» купить ему Бакку

Наставник «ПСЖ» Унаи Эмери хочет видеть в команде нападающего «Милана» Карлоса Бакку. Специалист обратился к руководству парижан с просьбой приобрести 30-летнего футболиста в начале следующего года.

Напомним, Эмери знаком с колумбийцем по совместной работе в «Севилье». В текущем сезоне на счету Бакки шесть матчей и пять забитых мячей. Его контракт с «россонери» истекает в середине 2019 года.