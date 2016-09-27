Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кириченко будет руководить «Ростовом» в матче с ПСВ

    Помощник главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко будет руководить командой во время встречи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ.

    «Данильянц не сможет руководить командой по состоянию здоровья. Его заменит Кириченко», – сообщили в пресс-службе дончан.

    Напомним, что матч между «Ростовом» и ПСВ пройдет 28 сентября на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.09.2016 16:18
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 27 сентября 2016, 21:01

      Похоже Букакашку забанили.....думаю завтра появится его соратница сеньера Marqella и будет лить дерьмо на нашей ветке)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > a-rakhmatov 28 сентября 2016, 08:18

      и будет восхвалять Зеньку в ЛЕ,он завтра играет с ДОШИРАКОМ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      gencha19 27 сентября 2016, 19:48

      Соснёш ты и ПСВЕ вместе с тобой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 27 сентября 2016, 19:44

      Какой Кириченко))) Командой руководит Бердыев, а главного тренера поставили в очень не ловкое положение. Быть главным тренером формально и не иметь никаких тренерских прав, это грустно, я бы лично уволился. Но это его дело, Ростову удачи и победы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 27 сентября 2016, 18:21

      Удачи Ростову она понадобится ему. Верим в победу.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 27 сентября 2016, 18:04

      Удачи, ребята!!! Надеемся и верим!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 27 сентября 2016, 17:56

      Ростову удачи! Верим!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 27 сентября 2016, 17:55

      Ростов точно подорется!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 27 сентября 2016, 17:30

      Надеюсь традиция не проигрывать домашние матчи продлится. Вперед, Сельмаш!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 27 сентября 2016, 16:41

      А где дедуля - я за него...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 27 сентября 2016, 16:40

      Ростов в третий раз будет биться с голландцами......есть надежда повторить успех)))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Зенит оле оле ола 27 сентября 2016, 17:05

      Бу какашка, ты никак не уймешься?!......ты ведь у нас набрал рекордное количество минусов!!!.....вот я и тебе помогаю)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Зенит оле оле ола 27 сентября 2016, 17:11

      Вот насчет попердеть, ты у нас бу какашка чемпион, ты на ветке Ростова немерено говна сливаешь. А вот завтра когда Ростов будет рвать голландцев, ты опять исчезнешь и с бомжами питерскими нажрешься с горя бормоты до усрачки....это состояние твоей подленькой душенки.....букакашка ты чмошный...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > Зенит оле оле ола 27 сентября 2016, 17:55

      Когда же тебя уже забанят...? Тебе самому не стремно?

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11