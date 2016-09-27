Кириченко будет руководить «Ростовом» в матче с ПСВ

Помощник главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко будет руководить командой во время встречи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ.

«Данильянц не сможет руководить командой по состоянию здоровья. Его заменит Кириченко», – сообщили в пресс-службе дончан.

Напомним, что матч между «Ростовом» и ПСВ пройдет 28 сентября на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:45 по московскому времени.