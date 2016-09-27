Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Варди: «Водка со Skittles была вкусной, но она не помогла мне залечить травму»

    Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди признался, что в былые времена пил водку для того, чтобы залечить травму.

    «У меня была травмирована нога. Я приготовил трехлитровую бутылку водки и добавил туда кучу сладостей Skittles. После первой растворенной партии я добавил еще. Я использовал только красные и фиолетовые конфеты.

    После этого вы можете спокойно пить водку, а на вкус она будет как Skittles. Когда мне было скучно дома, я наливал себе вечером стакан и наслаждался. Водка была вкусной, но она не помогла мне залечить травму ноги», – сказал Варди.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.09.2016 15:07
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3

      Жека Джокер 28 сентября 2016, 10:18

      Надо будет попробовать рецепт Варди

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 сентября 2016, 21:12

      Не то в качестве "добавки" к водки использовал... Использовал бы солёные огурчики, да помидорки, а не всякую химию, мигом бы всё зажило))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      phobos 27 сентября 2016, 20:28

      Может Кокорину попробовать так? Может в этом и заключался успех Варди в прошлом сезоне?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 27 сентября 2016, 19:22

      Ещё немного такого лечения и Лестер мог не стать чемпионом )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 27 сентября 2016, 19:03

      Хорошо что скитлстрянку не подхватил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик 27 сентября 2016, 18:20

      это надо представить,как взрослый бугай сортирует конфеты по цветам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 27 сентября 2016, 18:16

      А что если туда добавить из сладостей шипучие конфеты? Тоже сладкое. Опасный эксперимент. Нет краски, зато реакция по ходу будет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      Ron Dineen > alexis02lion 27 сентября 2016, 18:21

      Они ж co2 выделяют при шипении? Газированная водка будет. С тем же успехом можно туда хуйнуть соды гашеной, уксусом. Лучше яблочным.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 27 сентября 2016, 18:15

      Интересный рецепт по совмещению продуктов. Скитлс по сути должен раствориться. Была водочка белая, а стала фиолетово-красная.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 27 сентября 2016, 18:12

      Надо было лечить самогонкой и без Skittles.))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > FRZZ 27 сентября 2016, 19:52

      Точно. После нее башка так будет трещать, что о ноге сразу забудешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Ron Dineen 27 сентября 2016, 17:59

      Повезло, что просто не помогло. "Скиттелсом" мог усугубить.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11