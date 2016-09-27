«Челси» заинтересован в покупке Гризманна и Рюдигера

В составе «Челси» в ближайшее время могут произойти заметные изменения. Сообщается, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович готов выделить средства на приобретение новых игроков, если результаты команды не улучшатся.

В зимнее трансферное окно синие намерены купить защитника «Ромы» Антонио Рюдигера, а по окончании сезона – нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Покинуть клуб могут Бранислав Иванович, Гари Кэхилл, Сеск Фабрегас, Неманья Матич и Оскар.