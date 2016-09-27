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    «Челси» заинтересован в покупке Гризманна и Рюдигера

    В составе «Челси» в ближайшее время могут произойти заметные изменения. Сообщается, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович готов выделить средства на приобретение новых игроков, если результаты команды не улучшатся.

    В зимнее трансферное окно синие намерены купить защитника «Ромы» Антонио Рюдигера, а по окончании сезона – нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    Покинуть клуб могут Бранислав Иванович, Гари Кэхилл, Сеск Фабрегас, Неманья Матич и Оскар.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    27.09.2016 13:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 29 сентября 2016, 12:22

      Гризманна с большей вероятностью купит Юнайтед. можно также Матича прихватить

      0
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 27 сентября 2016, 16:42

      Как Матича то продавать,сдурели что ли?

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 27 сентября 2016, 14:49

      Защиту надо усиливать,но насколько Рюдигер лучше Ивановича?

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