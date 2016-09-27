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    Ролан Гусев: «ЦСКА может выйти на поле и разорвать «Тоттенхэм»

    Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

    «Надеюсь, что матч ЦСКА – «Тоттенхэм» порадует не только хорошей игрой, но и победой хозяев. У англичан из состава выпали ключевые игроки — это должно помочь «армейцам». Гарри Кейна не будет, но он не суперфорвард. Он хорош, но не настолько, чтобы Березуцкие и Игнашевич с ним не справились. Ничего страшного в «Тоттенхэме» нет, они с ЦСКА примерно одного уровня.

    Команда Слуцкого может выйти на поле и разорвать англичан, а может быть и наоборот. Голы будут в одни и в другие ворота. Мне кажется, что игра закончится со счетом 2:1 в пользу ЦСКА», — сказал Гусев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.09.2016 13:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 27 сентября 2016, 18:14

      Да

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 27 сентября 2016, 16:45

      Важный матч у команды....победа над Тоттенхэмом вселит надежды на выход в плей офф...удачи коням )))

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 27 сентября 2016, 15:33

      Удачи ЦСКА!!!!Неважно кто выиграет,главное,чтоб не Тоттенхэм)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа 27 сентября 2016, 15:11

      Будем делать посмотреть..)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 27 сентября 2016, 14:09

      зад себе разорвут

      -2
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 27 сентября 2016, 14:00

      Я думаю все будет соответствовать классике жанра. Сначала будет тягомотина, потом ЦСКА пропустит и побежит вперед, отыграет один мяч, а вот что будет дальше... 50 на 50. Либо поражение, либо ничья 1:1

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 27 сентября 2016, 13:44

      Или наоборот

      -2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 27 сентября 2016, 13:42

      Разорвут, глазами если..

      -3
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